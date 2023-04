États-Unis: Plus de 2 000 personnes évacuées à cause d'une usine en feu

Le feu, déclenché mardi, s'est «propagé aux deux structures du site et à un entrepôt extérieur», a expliqué lors d'une conférence de presse Dave Snow, maire de la ville de Richmond, dans l'État de l'Indiana. «C'était une usine qui collectait du plastique et d'autres matériaux pour le recyclage ou la revente», a-t-il dit. De larges panaches de fumée noire étaient visibles sur des images diffusées par les autorités.

«L'agence de protection de l'environnement (EPA) est sur le terrain et collecte des échantillons de débris dans les habitations environnantes pour déterminer si des matériaux contenant de l'amiante ont pu être projetés hors du site», a déclaré son directeur, Michael Regan. Un responsable local de l'EPA a aussi indiqué que ses équipes n'avaient pas trouvé pour le moment de substances toxiques lors de leurs tests de l'air, mais qu'ils n'avaient pas encore pu contrôler l'intérieur de la zone d'évacuation par mesure de sécurité.

Selon l'édile Dave Snow, la ville avait jugé que le bâtiment qui a pris feu n'était pas sûr et ordonné à son propriétaire de le mettre aux normes, sans succès. «Le propriétaire de cette entreprise est entièrement responsable de tout ceci», a-t-il fustigé. «Il a été négligent et irresponsable et cela a conduit à la mise en danger de beaucoup de monde».