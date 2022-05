: Plus de 2 000 personnes ont un grave problème de drogue

LUXEMBOURG - 2 160 personnes présentent un usage à haut risque de drogues d’origine illicite au Luxembourg.

Le cannabis reste la drogue la plus consommée au niveau national, indique le rapport RELIS 2021 sur l’état du phénomène des drogues et des toxicomanies publié mercredi. Près d'un tiers des 15-34 ans (32,7%)des 15-34 ans indiquaient y avoir goûté au cours de leur vie en 2019, un chiffre en très légère hausse par rapport à 2014 (31,5%). Les hommes sont un peu plus enclins à tenter l'expérience (38,1%) que les femmes (29,5%).