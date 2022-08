En France : Plus de 20 000 piscines non déclarées détectées par Google

«La généralisation se fera progressivement sur l'ensemble des départements en France à partir de septembre», a précisé la direction générale des Finances publiques, confirmant une information du journal Le Parisien. Le dispositif, baptisé «Foncier innovant», a été développé en partenariat avec le cabinet de conseil Capgemini et le géant américain du numérique Google: il permet de détecter des constructions ou aménagements sur des images aériennes et de vérifier s'ils ont été déclarés et sont correctement imposés.

Il était expérimenté depuis l'an dernier sur neuf départements (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Rhône, Haute-Savoie, Morbihan, Maine-et-Loire et Vendée) pour détecter les piscines non déclarées et en a trouvé plus de 20 000, selon un bilan des Finances publiques. «Cela représente près de 10 millions d'euros de recettes supplémentaires pour les communes concernées pour la seule année 2022», indique la direction générale des Finances publiques (DGFiP).