Plus de 200 000 mineurs victimes d'agression sexuelle par des religieux

Le rapport ne fournit pas de chiffre précis, mais contient un sondage effectué à la demande de cette commission auprès de plus de 8 000 personnes, selon lequel 0,6% de la population adulte espagnole (près de 39 millions de personnes) a affirmé avoir été agressée sexuellement, alors qu'ils étaient mineurs, par des religieux.

Première enquête indépendante

Ils avaient confié la direction de cette commission au Défenseur du Peuple, lui donnant pour objectif de déterminer les «responsabilités» dans les cas de violences sexuelles, d'offrir une «réparation» aux victimes et de prévenir de nouveaux cas.

Une pression politique croissante

Pour mener ses travaux, la commission s'est appuyée sur des experts en droit et en assistance aux victimes, ainsi que sur les témoignages des victimes elles-mêmes.

L'Église, qui a refusé pendant des années toute enquête approfondie, n'a pas voulu participer aux travaux de la commission. Elle a toutefois accepté de lui remettre en mars des informations sur les cas de pédocriminalité collectées par les diocèses. Confrontée à une pression politique croissante et à des accusations d'obstruction, elle avait fait un premier pas en février 2022 en lançant son propre audit externe, confié au cabinet d'avocats Cremades & Calvo Sotelo.

Des chiffres sans doute minorés

À titre de comparaison, une commission indépendante avait recensé 216 000 mineurs victimes depuis 1950 en France. En Allemagne, une étude a recensé 3 677 cas entre 1946 et 2014, et en Irlande, plus de 14 500 personnes ont reçu une compensation financière par le biais d'un mécanisme créé par le gouvernement.