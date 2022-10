Météo au Luxembourg: Plus de 20C à la Toussaint, est-ce bien normal?

Si le record de chaleur pour un mois d'octobre (ndlr: 26°C le 2 octobre 2011) n'a pas été battu cette année, la douceur des températures de ce derniers jours interroge. Faut-il y voir une nouvelle manifestation du dérèglement climatique au Grand-Duché? «Le pic sera atteint ce vendredi, avec des températures maximales entre 21 et 24°C, peut-être 25°C le long de la Moselle s'il y a beaucoup d'éclaircies, souligne Luca Mathias, météorologue chez MeteoLux. Samedi et dimanche, les maximales se situeront probablement entre 20 et 23°C».