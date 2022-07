Difficultés financières au Luxembourg: Plus de 21 000 travailleurs ne peuvent pas partir en vacances

Selon une étude de la Confédératoin européenne des syndicats (CES) dévoilée lundi, plus de 38 millions de travailleurs européens ne peuvent s'offrir ne serait-ce qu'une semaine de vacances. Et ses conclusions se fondent sur des chiffres de 2020: l'organisation est certaine qu'ils sont désormais plus nombreux. Ce sont ainsi 8 millions d'Italiens, 4,6 millions d'Espagnols ou encore 4,1 millions de Français et près de 580 000 Belges contraints de rester à la maison pour des raisons financières.