Football : Près de 225 millions de pertes pour le PSG la saison dernière

La pandémie et une crise des droits TV ont coûté cher au club parisien durant la saison 2020/2021.

Les comptes de 17 des 20 formations de l’élite ont terminé dans le rouge, d’après les données diffusées mercredi par la Ligue de football professionnel (LFP). Ils n’étaient que 10 un an plus tôt. Les pertes totales des clubs de L1 s’élèvent à 646 millions d'euros avec, derrière le PSG, Lyon (107 millions), Marseille (76 millions) et Bordeaux (67 millions) qui sont les équipes les plus déficitaires.