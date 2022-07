Au Luxembourg : Plus de 230 motards verbalisés au mois de juin

LUXEMBOURG – La police continue ses contrôles spécifiques dans le cadre d'une campagne de sécurité routière axée sur les motos.

Et, au mois de juin, 233 infractions diverses ont été constatées et ont été sanctionnées, rapporte vendredi matin la police. Sur ce total, 91 motards ont été verbalisés pour excès de vitesse ou conduite dangereuse, 23 parce qu'ils portaient un casque sans homologation, 23 parce qu'ils n'ont pas pu présenter les papiers du véhicule.

En outre, 22 motos étaient équipées de systèmes d'échappement non conformes, 10 n'avaient pas le bon éclairage et les pneus de cinq engins étaient trop lisses. Début juin, la police avait déjà annoncé 449 verbalisations entre le début de la campagne, le 15 avril, et la fin du mois de mai. À ce moment déjà, l'excès de vitesse était l'infraction la plus fréquente parmi les motards verbalisés. Ils sont désormais au total 682 à avoir été sanctionnés depuis le début des contrôles.