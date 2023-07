Incendies en Grèce: Plus de 2500 personnes évacuées de l'île de Corfou dans la nuit

Après l’île grecque de Rhodes , où des milliers d’habitants et de touristes ont fui les zones touchées par les incendies, plus de 2 500 personnes ont été évacuées par précaution dans la nuit à Corfou, en Grèce, où un feu de forêt fait rage dans le nord de cette île très touristique, a annoncé lundi, un porte-parole des pompiers.

Les autorités ont prévenu, via un message d'alerte sur les téléphones cellulaires, les habitants et vacanciers de nombreuses petites localités dans le Nord de quitter «par précaution leur résidence», a précisé ce porte-parole. L'incendie s'est déclaré dimanche et continue de brûler la forêt dans le nord de cette île de la mer Ionienne (nord-ouest) où opèrent lundi "62 pompiers épaulés par deux hélicoptères et deux bombardiers d'eau", selon le service des sapeurs-pompiers.