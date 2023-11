Plus de 27 000 carnets de vaccination électronique créés

LUXEMBOURG – Les patients et affiliés à la CNS utilisent de plus en plus les outils électroniques mis à leur disposition, constatait l'agence eSanté lors de la présentation de son bilan 2022.

«Imaginez, vous avez trois enfants, leurs carnets de vaccinations plus le vôtre, cela fait déjà quatre cartes jaunes qui prennent de la place dans votre portefeuille. Le carnet de vaccination électronique (CVE) dématérialise ces documents mais en plus, il vous envoie une notification si un de vos enfants a besoin d'un rappel vaccinal», décrit Marc Hostert, le président du Conseil de gérance de l'agence nationale eSanté.

Ce mercredi matin, l'agence présentait son bilan 2022. Parmi les nouveautés lancées l'an dernier, le CVE, actuellement en phase test. «Nous sommes assez satisfaits. Plus de 27 000 CVE ont été créés et plus de 139 000 actes de vaccination ont déjà été enregistrés», souligne Ian Tewes, le tout nouveau directeur de l'agence.

«De plus en plus d'utilisateurs»

L'an dernier une nouvelle application mobile pour le dossier de soins partagé (DSP) a également été lancée. Pour le DSP aussi l'adhésion des patients est plutôt bonne. «On voit qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Par défaut, chaque personne affiliée à la Caisse nationale de Santé possède un DSP et le nombre de personnes ayant volontairement fermé leur DSP est de moins de 0,2%», explique Ian Tewes.

Actuellement, plus d'un million de DSP sont ouverts et ils contiennent plus de 10 millions de documents. «Ce sont par exemple des analyses de laboratoires, illustre Ian Tewes. Cela permet au patient mais aussi à ses professionnels de santé de pouvoir consulter ces données à un seul endroit. À ce titre, 3 409 médecins ont déjà été déclarés par leurs patients dans leur Cercle de Confiance, et donc habilités à consulter leur DSP. Ça montre la volonté des patients de travailler avec le DSP».

Depuis cet automne, le Paiement Immédiat Direct (PID), qui évite au patient de devoir avancer de l'argent avant de se faire rembourser par la CNS quand il va chez le médecin, est en cours de déploiement. «Chez les médecins de ville, ce sont des éditeurs du marché privé, qui installent les logiciels nécessaires. Et ils sont déjà trois ou quatre à avoir passé leur certificat de conformité», se réjouit Marc Hostert.