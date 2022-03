Opération coup de poing : Plus de 3 000 fraudeurs verbalisés à Paris

Une opération «sans précédent» a eu lieu mardi, dans les six gares de la capitale française. La tolérance zéro a été appliquée.

Il valait mieux avoir son titre de transport, mardi, à Paris. Près de 550 agents de la SNCF, épaulés par la police et les douanes, ont contrôlé systématiquement tous les passagers dans les six principales gares de la capitale. Résultat: 3 307 procès-verbaux ont été dressés en trois heures et 78 000 euros d'amendes collectés.