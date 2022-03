Aéroport du Findel : Plus de 3,5 millions de passagers en 2017?

LUXEMBOURG - L'aéroport du Findel devrait enregistrer un nouveau record de fréquentation en 2017, selon les prévisions de lux-Airport.

L'aéroport national s'apprête à battre un nouveau record de fréquentation en 2017, un an après avoir franchi le cap des trois millions de voyageurs. C'est en tout cas le sens d'un tweet publié ce vendredi par lux-Airport.

Le gestionnaire de l'infrastructure s'attend à plus de 3,5 millions de passagers en 2017, ce qui constituerait un nouveau record. Pour rappel, environ 3,02 millions de personnes ont voyagé via le Findel en 2016. Lux-Airport explique que la période estivale a été particulièrement faste pour l'aéroport national, avec quelque 710 000 passagers enregistrés en juillet et en août, soit une hausse de 19% par rapport à la même période de 2016.