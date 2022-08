Stupeur en Allemagne : Plus de 30 blessés après un accident de montagnes russes à Legoland

Plus de 30 personnes ont été blessées, jeudi, dans un accident de montagnes russes au Legoland de Günzburg, en Bavière. Il y a 32 blessés légers et deux blessés graves, a indiqué la police de Kempten. Selon ce document, un train a percuté un autre train à l'arrêt au point d'embarquement et de débarquement dans l'après-midi, pour une raison initialement inconnue.