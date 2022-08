Au Liban : Plus de 30 détenus s'évadent en passant par une fenêtre

Plus de 30 détenus se sont évadés, tôt dimanche à Beyrouth, en s'échappant par une fenêtre après avoir fait entrer clandestinement un outil dans leur prison.

Plus de 30 détenus se sont évadés tôt dimanche à Beyrouth en s'échappant par une fenêtre après avoir fait entrer clandestinement un outil dans leur prison, ont rapporté des sources sécuritaires et judiciaires. Après cette évasion dans le quartier d'Adlieh, près du palais de justice de la capitale, «il a été immédiatement ordonné de les arrêter et une enquête a été ouverte», indiquent les Forces de sécurité intérieure dans un communiqué.