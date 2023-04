Afrique: Plus de 30 morts dans de nouvelles attaques en RDC

Dans son dernier rapport trimestriel, publié le 27 mars, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avait chiffré à 485 le nombre de civils tués entre le 1er décembre et le 14 mars en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), une province en proie aux violences de plusieurs groupes armés, dont les ADF (Forces démocratiques alliées). Il s’alarmait alors d’une «montée abrupte» des violences dans les provinces de l’est de la RDC.

Dans un communiqué diffusé jeudi soir, la mission de l’ONU en RDC (Monusco) dit avoir reçu ce 6 avril des informations faisant état de tueries attribuées aux ADF «survenues les 2 et 3 avril à la frontière entre le territoire de Mambasa et celui d’Irumu».

«Attaques ignobles»

La cheffe de la Monusco, Bintou Keita, «condamne avec la plus grande fermeté» ces nouveaux massacres et «déplore ces attaques ignobles contre la population civile», indique le communiqué. «Elle exhorte les autorités congolaises à diligenter une enquête et à traduire en justice les auteurs de ces exécutions sommaires».