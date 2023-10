Plus de 300 millions d’euros pour le nouveau lycée de Bonnevoie

90 salles de classe, 2 150 élèves

Si les structures provisoires ont permis d'augmenter le nombre de classes, «les locaux secondaires tels que la bibliothèque, le séjour, la cuisine de production, le restaurant scolaire, la salle polyvalente, le hall de sport et les bureaux n'ont pas augmenté en surface», décrit le projet de loi. Et, au fil des années, les bureaux des professeurs et de l'équipe éducative et psychosociale ont grignoté de la place sur les salles de classe. Au final, «à ce jour, la majorité des élèves est scolarisée dans des structures provisoires». Pas l'idéal pour faire son secondaire, jusqu'au bac. D'autant que certaines de ces structures, devenues trop vétustes, ont été fermées en 2019, faisant tomber le nombre d'inscrits autour de 1 500.

Le projet de loi prévoit donc un nouveau LTB sur un terrain de 3,8 hectares adjacent au site actuel. Il pourra accueillir jusqu'à 2 150 élèves. Encadrement et suivi des élèves, développement de compétences transversales et numériques, approche humaine et bienveillante… Le futur établissement sera bâti autour des priorités pédagogiques du LTB. En tout, il proposera 90 salles de classe, 23 salles spéciales (labos, informatiques…), des ateliers pour la formation professionnelle. Bibliothèque flambant neuve, nouveau hall des sports, piscine, bureaux, restaurant pour 600 couverts etc. figurent aussi dans le projet. Outre les 303 millions d’euros pour la construction, le texte prévoit aussi près de 5,5 millions d’euros pour les frais de consommation et d'entretiens annuels. Reste à savoir si le nouveau gouvernement fera avancer le texte, ou aura envie de reprendre le tout à zéro.