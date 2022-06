Guerre en Ukraine : Plus de 4,2 milliards d'avoirs russes gelés au Luxembourg

LUXEMBOURG – Les avoirs de 90 personnes et 1 100 «entités légales» ont été gelés au Luxembourg dans le cadre des sanctions visant la Russie, indique le ministère des Finances, mardi.

L'opération a débuté de manière discrète au Luxembourg, suite aux premières décisions de sanctions consécutives à l'invasion russe en Ukraine, mais le couperet est tout de même tombé. À ce jour, 4,267 milliards d'euros d'avoirs de personnes et entités visées par les sanctions ont été gelés au Luxembourg, a indiqué le ministère des Finances mardi à l'issue d'une réunion extraordinaire du Comité de suivi des sanctions présidée par la ministre DP Yuriko Backes.

Ces «avoirs bancaires et valeurs mobilières» étaient concentrées dans les mains de 90 personnes et 1 100 entités légales. Deuxième centre mondial de fonds d'investissement après les États-Unis, la place financière luxembourgeoise a longtemps fait partie des destinations privilégiées des oligarques russes, au même titre que Londres ou encore Chypre.

D'après une liste établie par des anciens des «Big 4» au Luxembourg, un tiers des oligarques russes les plus riches ont des actifs au Luxembourg, dont l'ex-président de Chelsea Roman Abramovitch et le premier oligarque à avoir marqué son opposition à la guerre en Ukraine, Mikhail Fridman. Le ministère avait indiqué à L'essentiel il y a plusieurs semaines qu'il ne «publierait pas de listes».

Prévenir «d'éventuelles tentatives de contournement»

«À la demande du ministère des Finances, le Luxembourg Business Register (LBR) a identifié les sociétés immatriculées au Registre de commerce et des sociétés (RCS) pour lesquelles sont renseignées des personnes reprises dans les listes de sanctions», indique encore le ministère des Finances.

La cadre légal «permet au ministère des Finances, au ministère de la Justice, aux autorités de surveillance et aux organismes d'autorégulation de contrôler le respect des sanctions et d'agir en cas de non-respect», poursuit-il. L'objectif est notamment de prévenir «d'éventuelles tentatives de contournement».

Rappelons toutefois que ces avoirs et biens restent la propriété des personnes concernées. Le gel des avoirs est en effet une décision administrative et non une saisie, qui ne peut être le fruit que d'une procédure judiciaire.