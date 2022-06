Scolarité au Luxembourg: Plus de 4 800 m² supplémentaires pour les enfants du Kirchberg

Ce projet de 4 866 m² prévoit la construction d'une extension pour l'école (avec notamment 11 salles de classe), d'un nouveau foyer scolaire (avec six salles, deux réfectoires et une aire de jeux extérieure), d'un nouveau logement pour le concierge, le remplacement du préau pour un plus grand et la transformation en bibliothèque d'une partie de l'ex-logement du concierge.