Vague de chaleur inédite: Plus de 40 degrés, l'Iran déclare deux jours fériés

«Le gouvernement a accepté la proposition du ministère de la Santé de déclarer mercredi et jeudi fériés dans tout le pays, afin de protéger la santé publique», a déclaré le porte-parole du gouvernement Ali Bahadori Jahromi, cité par Irna. L'agence a précisé que cette décision était due à la vague de chaleur «sans précédent» qui balaie le pays.

Le ministère de la Santé a appelé la population à rester chez elle entre 10 heures et 16 heures. Selon le porte-parole du ministère, Pedram Pakain, le nombre de coups de chaud signalés ces derniers jours est «alarmant». Depuis le mois de juin, l'Iran a modifié les horaires de travail des fonctionnaires, pour leur permettre de commencer leur journée plus tôt et pour économiser de l'énergie.