Au large de la Tunisie : Plus de 400 migrants secourus en une nuit

La garde côtière tunisienne a annoncé, dimanche, avoir secouru 423 migrants en une seule nuit au large des côtes du pays et déjoué 16 tentatives d'immigration illégale par voie maritime vers l'Europe. «Au cours de la nuit du 18 au 19 février, les unités de la Garde maritime des régions Centre, Nord et Sud ont réussi à déjouer 16 opérations de passage et à secourir 423 personnes», selon un communiqué du porte-parole de la Garde nationale sur sa page Facebook.