En Belgique : Plus de 45 kg d'or, des diamants et des bijoux saisis

Quatre personnes ont été arrêtées en Belgique et un sacré butin saisi dans le cadre d'une enquête ouverte en France, après des cambriolages, a annoncé lundi, le parquet d'Anvers.

Quatre sacs de bijoux ont été saisis, ainsi que des centaines de milliers d'euros en espèces et «trois appareils destinés à fondre l'or».

Les interpellations ont eu lieu à l'issue de neuf perquisitions menées dimanche et lundi, à Anvers et Kontich, non loin de la cité portuaire, dans ces investigations coordonnées par l'organisation Europol. «À ce stade de l'enquête internationale, il semblerait que les bijoux volés lors de cambriolages en France sont ensuite récupérés à Anvers», indique le parquet, dans un communiqué.