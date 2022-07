Au Luxembourg: Plus de 5 700 cas en une semaine, la nouvelle vague de Covid se confirme

La tendance perceptible ces dernières semaines se confirme: le coronavirus continue de progresser au Luxembourg, comme ailleurs en Europe. Selon les chiffres compilés par le ministère de la Santé et publiés ce mercredi, 5 741 personnes ont été testées positives au Covid, lors de la semaine du 27 juin au 3 juillet, soit 28% de plus que les 4 485 de la semaine précédente. Au 3 juillet, le pays comptait 10 488 infections actives, contre 8 834 une semaine plus tôt.

Le nombre d'hospitalisations a également augmenté, avec 19 patients admis en soins normaux, contre 13 la semaine précédente. En soins intensifs, le nombre de lits occupés a baissé de 2 à 1. Mais deux nouveaux décès sont à déplorer, avec des défunts âgés en moyenne de 69 ans. La moyenne d'âge des hospitalisés est de 53 ans, celle de tous les infectés est de 39,9 ans.

Taux d'incidence en hausse

Le nombre de tests ayant aussi augmenté (10 488 la semaine dernière), leur taux de positivité est à peu près stable, un peu au-dessus de 40%. En revanche, le taux d'incidence progresse de manière sensible, avec 890 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, contre 695 la semaine d'avant. Les 30-44 ans sont les plus touchés, avec 1 509 cas pour 100 000 personnes. Les 75 ans et plus ont le taux d'incidence le plus faible (515). La maladie progresse le plus chez les 70-74 ans (+70%) et chez les 20-29 ans (+61%).

À noter qu'avec une telle augmentation des cas, le contact tracing n'a plus vraiment le temps d'appeler tout le monde pour déterminer l'origine des contaminations. La priorité est donnée aux plus de 60 ans et aux résidents des maisons de soins. Une sélection aléatoire sur 300 cas montre toutefois que le cercle familial est la source d'infection la plus fréquente (24%) devant les voyages à l'étranger (19%) et les loisirs (14%).