Epidémie: Plus de 50 000 cas de variole du singe dans le monde, selon l’OMS

Épidémie : Plus de 50 000 cas de variole du singe dans le monde, selon l’OMS

Plus de 50 000 cas de variole du singe ont été enregistrés depuis le début, en mai, d’une flambée touchant principalement l’Amérique du Nord et l’Europe, a indiqué mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon le tableau de bord de l’organisation qui répertorie tous les cas confirmés, il y avait 50 496 cas et 16 décès au 31 août dans 101 pays et territoires. Aux États-Unis comme en Europe, le nombre d’infections semble se ralentir et seulement 52 territoires ont déclaré des nouveaux cas au cours des sept derniers jours. Au Luxembourg, 50 cas sont déjà répertoriés au d'après le dernier bilan du ministère de la Santé.

Baisse des cas aux États-Unis

Hors d’Afrique, où la maladie est endémique dans un certain nombre de pays, la maladie touche pour l’essentiel des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Pour éliminer la circulation du virus, l’OMS recommande de maintenir les mesures de surveillance, de vaccination ciblée, d’identification des cas contacts et l’engagement auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes en recommandant en particulier de limiter le nombre de partenaires sexuels.

Éviter toute stigmatisation

L’OMS insiste aussi beaucoup sur la nécessité d’éviter toute stigmatisation d’une communauté précise, qui pourrait amener ses membres à cacher la maladie, ne pas se faire soigner et continuer à la répandre. L’organisation avait déclenché son plus haut niveau d’alerte le 24 juillet pour tenter d’éviter que l’épidémie ne prenne encore plus d’ampleur et qu’elle ne s’installe définitivement.