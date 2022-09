Ouragan Fiona : Plus de 500 000 foyers sans électricité dans l’est du Canada

Le pays retient son souffle à l’impact de l’ouragan Fiona, considéré comme «majeur», avec de très fortes pluies et des vents violents.

Plus de 500 000 foyers se trouvaient samedi privés d’électricité sur la côte atlantique du Canada, frappée par l’ouragan Fiona, selon le cumul des chiffres communiqués par plusieurs opérateurs. Dans la seule province de Nouvelle-Écosse, l’opérateur Nova Scotia Power faisait par exemple part vers 15h05 (heure du Luxembourg) de 414 163 clients sans électricité, alors que les services météo canadiens ont multiplié les mises en garde sur cette tempête qualifiée «d’historique», qui a déjà semé mort et destruction dans les Caraïbes .

«Fiona devrait affecter des parties du Canada atlantique aujourd’hui en tant que puissant cyclone ayant la force d’un ouragan et des impacts significatifs sont attendus en raison des vents violents, de l’onde de tempête et des fortes pluies», ajoute le NHC. Le Canada a émis plusieurs alertes météo pour la majeure partie de ses côtes orientales.

«Une tempête post-tropicale très intense»

Le CCPO avait auparavant estimé que l’ouragan «devrait être un événement météo violent pour le Canada atlantique et l’est du Québec». Fiona devrait devenir «une tempête post-tropicale très intense» après avoir touché terre, produisant «de la pluie très forte et des vents violents» ainsi que de «grosses vagues». «Où il se classera dans les livres d’histoire, nous devrons le déterminer après les faits, mais ce sera certainement un événement historique et extrême pour l’est du Canada», a déclaré vendredi Bob Robichaud, météorologiste au sein du CCPO, qualifiant Fiona d’ouragan «majeur».