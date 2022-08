Espagne : Plus de 500 menhirs ont été découverts en Andalousie

Un ensemble mégalithique composé de plus de 500 menhirs ayant des milliers d’années a été mis au jour dans le sud de l’Espagne, ce qui pourrait en faire l’un des sites plus importants d’Europe, ont expliqué jeudi à l’AFP les archéologues à l’origine de la découverte. Le site archéologique se trouve sur un terrain de 600 hectares entre Ayamonte et Villablanca, dans la province de Huevla (sud ouest), près du fleuve Guadiana. Il était destiné à la production d’avocats, mais son «potentiel archéologique» a entraîné une prospection qui a révélé son importance.

Les menhirs sont les plus nombreux: 526 ont été conservés «in situ» (à l’endroit où ils se trouvaient) ou enterrés et leur taille varie d’un à trois mètres de longueur, avec différentes formes, expliquent les responsables des travaux dans un article publié dans la revue «Oeuvres de préhistoire». Le site de Carnac, dans le nord ouest de la France, l’un des plus importants du monde, possède 3000 menhirs. Le fait que le domaine de La Torre-La Janera concentre des éléments mégalithiques d’une grande diversité et en bon état de conservation lui confère une grande valeur, juge Primitiva Bueno, professeure de préhistoire à l’Université espagnole d’Alcala et codirectrice du projet. «Qu’il y ait sur un seul et même site des alignements et des cromlechs n’est pas si commun. Ici, il y a de tout: alignements, cromlechs et dolmens et ça attire l’attention», analyse-t-elle, relevant leur «excellente conservation».