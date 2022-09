Au Luxembourg : Plus de 500 personnes déjà vaccinées contre la variole du singe

LUXEMBOURG – Le ministère de la Santé a fait le point sur l'évolution de la variole du singe au Grand-Duché. La vaccination avance et un nouveau cas a été enregistré.

En date du 7 septembre, 527 personnes ont été vaccinées au Luxembourg contre la variole du singe, selon un bilan hebdomadaire transmis vendredi par le ministère de la Santé. Parmi elles, 522 personnes ont reçu une première dose et cinq une deuxième dose. Recommandée pour certaines personnes à risque, la vaccination se fait au Service nationale des maladies infectieuses, situé au CHL. On peut prendre rendez-vous au 4411 3129. Le dispensaire DropIn a aussi commencé à proposer des doses de vaccins aux travailleurs du sexe.

Par ailleurs, un cas supplémentaire de variole du singe a été diagnostiqué au Luxembourg, lors de la première semaine de septembre, portant le total à 54. Aucun décès n'est à déplorer et, depuis le début de l'épidémie, trois patients ont été brièvement hospitalisés au Luxembourg et ont pu quitter l'hôpital. Tous les cas dans le pays concernent des hommes, âgés en moyenne de 37 ans. Au niveau européen, 23 196 cas de variole du singe (des hommes à 98,6%) ont été signalés dans 43 pays et zones d'Europe, dont 833 en une semaine. 638 personnes ont été hospitalisées, dont cinq en soins intensifs. Trois sont décédées.