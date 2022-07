Départs en vacances : Plus de 520 kilomètres de bouchons en France samedi

La circulation routière est très perturbée en France ce samedi, notamment dans la vallée du Rhône avec près de 100 kilomètres de perturbations en sortie de Lyon.

La circulation était «chargée» samedi en fin de matinée et devait s’intensifier sur la route des vacances d’été avec plus de 520 kilomètres de bouchons, notamment dans la vallée du Rhône pour cette journée de départs en vacances d’été classée rouge au niveau national et noire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Trafic dense dans l'ouest

Dans le même temps, le trafic était «dense et perturbé» sur l’A10 depuis Saint-Arnoult (Yvelines) où il fallait compter 1h45 de plus pour joindre Bordeaux, selon la même source. Plus de 67 kilomètres de bouchons étaient alors enregistrés sur cet axe, précise Bison Futé, qui avait vendredi vivement recommandé d’éviter le péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines entre 7h et 12h et l’axe Orléans-Tours entre 12h et 15h.