Afghanistan : Plus de 60 pays à Kaboul pour dessiner l'avenir

La conférence internationale de Kaboul réunissant les représentants de plus de 60 pays donateurs s'est ouverte mardi dans une capitale afghane sous haute sécurité.

La réunion a débuté par une lecture du Coran après l'arrivée des responsables étrangers, accueillis dans une grande salle du ministère afghan des Affaires étrangères. Décrite comme la plus grande rencontre internationale jamais organisée dans la capitale afghane, elle se déroule sous très haute sécurité, des soldats afghans et de l'Otan ayant été mobilisés pour éviter toute attaque des talibans, dont la rébellion n'a cessé de se renforcer depuis quatre ans.

Cette conférence doit marquer une nouvelle étape dans le lent processus d'émancipation du gouvernement afghan, censé à l'avenir pouvoir diriger le pays et se défendre seul une fois que les troupes américaines et de l'Otan qui y sont déployées depuis la fin 2001 auront quitté le pays. Selon un document préparatoire du 17 juillet, la communauté internationale soutient le calendrier de montée en puissance de l'armée et de la police d'ici à la fin 2014. A cette date, les forces afghanes de sécurité doivent prendre le relais des forces internationales dans toutes les provinces du pays pour assumer la sécurité.