A Metz – Plus de 600 personnes défilent contre le racisme

À Metz : Plus de 600 personnes défilent contre le racisme

METZ - Une marche contre le racisme a rassemblé mardi, au moins 600 personnes après la découverte, la semaine dernière, d'échanges de propos racistes entre un groupe d'étudiants.

«C'est une fierté de faire cette marche et de voir autant de mixité», a confié une étudiante de 24 ans qui fait «partie des victimes» et préfère rester anonyme .

Une commission d'enquête mise en place

De tels propos sont surprenants «au sein de la fac et encore plus en sociologie. On nous apprend à étudier l'être humain en tant qu'être humain et pas en fonction de sa couleur, sa religion ou de son sexe», ont réagi Marine, 19 ans, et Sarah, 24 ans, étudiantes en L1 de sociologie.