Méditerranée : Plus de 70 migrants disparaissent dans un naufrage au large de la Libye

Au moins 73 migrants sont portés disparus et présumés morts à la suite d’un naufrage mardi au large des côtes libyennes, a indiqué mercredi dans un communiqué l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le navire qui a coulé transportait environ 80 personnes au total et était en route pour l’Europe, a ajouté l’organisation onusienne.

Plus de 130 morts depuis le début de l’année

Cette dernière tragédie porte le nombre de morts en Méditerranée centrale – l’une des voies privilégiées par les migrants tentant de rejoindre le continent européen – à plus de 130 morts depuis le début de 2023, selon le recensement fait par l’OIM. En 2022, plus de 1450 décès avaient été enregistrés par l’organisation.

«La Méditerranée centrale reste la traversée maritime migratoire la plus meurtrière au monde, faisant chaque année le plus grand nombre de morts», rappelle encore l’agence onusienne qui juge la situation «intolérable». Une «action concrète des États est nécessaire pour accroître la capacité de recherche et de sauvetage, établir des mécanismes de débarquement clairs et sûrs ainsi que des voies de migration sûres et régulières afin de réduire les voyages dangereux», estime l’OIM.