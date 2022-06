Santé : Plus de 700 cas de variole du singe dans le monde

La variole du singe touche désormais quelques centaines de personnes dans le monde. La grande majorité des cas américains sont par exemple liés à des voyages à l’étranger.

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé vendredi compter 21 cas de variole du singe aux États-Unis, où la maladie pourrait avoir commencé à se transmettre localement, et être au courant de plus de 700 cas dans le monde. Parmi les cas présents aux États-Unis, 20 ont été détectés dans 11 États, et un autre a été détecté et infecté à l’étranger.