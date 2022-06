Mobilité au Luxembourg: Plus de 7000 primes accordées pour les voitures électrifiées

«Ces primes d'État n'ont pas vocation à générer un profit»

Sur les 837 voitures électrifiées qui ne sont plus immatriculées au Grand-Duché, 26 ont été temporairement radiées et peuvent être réimmatriculées à tout moment, selon les chiffres de la Société nationale de circulation automobile, cités par François Bausch. Dans 12 cas, la voiture a été vendue et la carte grise a été rendue à la SNCA. Six véhicules ont été éliminés, probablement dans le cadre d'accidents avec des dommages complets. L'immatriculation temporaire a expiré pour 2 véhicules.