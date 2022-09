Dans les forêts du Luxembourg : Plus de 8 arbres sur 10 sont endommagés

Les forêts du Luxembourg vont mal. C'est ce qui ressort de l'inventaire phytosanitaire des arbres du Luxembourg, dressé par l'Administration de la nature et des forêts, présenté ce vendredi, par le ministère de l'Environnement. Si l'année 2021 avait été, après trois années trop sèches et trop chaudes, positive pour nos arbres, l'année 2022 s'est avérée catastrophique.

En effet, l'été, vous vous en souvenez , a été exceptionnellement sec et a connu plusieurs périodes de canicule, après un printemps déjà trop sec. Les arbres ont donc recommencé à se détériorer et l'état de ceux qui étaient déjà affaiblis est devenu bien pire. Au final, seuls 15,4% des arbres des forêts du Luxembourg ne présentent aucun dommage. Et 22,9% sont légèrement endommagés. Ce qui fait qu'une large majorité de 61,7% des arbres sont nettement et/ou fortement endommagés (en général ils sont dépérissants) ou tout simplement morts.

Le ministère de l'Environnement avait déjà sonné l'alerte cet été et nous vous indiquions récemment que les forêts du Mullerthal étaient, en plus, attaquées par des insectes parasites. Mais ce bilan, dressé par six experts forestiers qui ont analysé un échantillon de 1 200 arbres à travers le pays, montre une situation dramatique. Lors de l'inventaire de l'an dernier, 51,3% des arbres étaient fortement endommagés. Lors du premier inventaire, en 1984, 3,5% étaient très endommagés. Et 79,1% étaient en parfaite santé.