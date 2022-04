En France : Plus de 8 conducteurs sur 10 sont seuls en voiture le matin

Le covoiturage a encore du chemin à faire, selon une étude publiée par le gestionnaire d'autoroutes Vinci, qui a analysé les données fournies par des caméras sur ses autoroutes.

Sur 1,5 million de véhicules analysés à l'automne 2021 à proximité de grandes agglomérations, entre 8h et 10h en semaine, 82,6% ne transportaient qu'une personne à l'avant. «L'autosolisme» connaît un pic à 8h, heure de pointe des déplacements domicile-travail, avec 89% de personnes seules. Il diminue ensuite pour passer sous les 75% vers 10h. Les taux varient selon les villes: il y a plus de conducteurs seuls sur l'A11 au nord de Nantes, sur l'A10 à Tours ou sur l'A62 à Toulouse, que sur l'A83 au sud de Nantes ou sur l'A8 entre Nice et Aix-en-Provence.