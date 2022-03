Coronavirus - Plus de 88% des personnes décédées au Luxembourg n'étaient pas vaccinées

Avant d'ajouter: «Il convient de rappeler que plusieurs études ont été menées au niveau international et qu’elles aboutissent toutes plus ou moins à la même conclusion. On estime que 80% des personnes sont décédées à cause du Covid et 20% avec le Covid». Selon la Santé, la plus jeune personne résidente décédée avait 27 ans et la plus âgée 105 ans. Au total, 95% des personnes avaient 60 ans et plus et 64%, 70 ans ou plus. La majorité étaient des hommes (55% contre 45% de femmes).