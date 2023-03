Communales au Luxembourg: Plus de 9 000 étrangers se sont inscrits en mars, l'ASTI lance un appel

Les étrangers ont-ils (un peu) entendu le message? Le nombre de résidents étrangers inscrits sur les listes électorales en vue des communales du 11 juin a bondi, en mars, de 32 197 personnes à 41 336, selon des chiffres publiés ce vendredi par le ministère de l'Intérieur. Ce qui fait 9 139 nouvelles inscriptions sur un mois, contre 2 206 en février et 1 337 en janvier. Aux communales de 2017, 34 638 étrangers avaient pris part au vote. Il reste jusqu'au 17 avril, à 17h, pour aller s'inscrire sur les listes. La procédure est on ne peut plus simple et il est possible de s'inscrire en quelques clics. Les conditions de résidence ont en outre été abolies. Toutes les informations sont sur jepeuxvoter.lu.

À l'heure actuelle, donc, 16,1% des étrangers du pays sont inscrits pour voter en juin, contre 22,8% en 2017. Dans la capitale, ce chiffre tombe à 11,9% d'inscrits, plus mauvais score du pays, alors que Luxembourg-Ville est la commune qui compte la part la plus importante d'étrangers (70,8%). La commune qui a le plus su motiver ses résidents étrangers est Bech, avec 42% d'inscrits, moins de la moitié, donc. Ce lent démarrage de la campagne d'inscription a poussé l'ASTI à monter au créneau. L'organisation s'est fendue ce vendredi, juste avant la publication des chiffres, d'une lettre ouverte pour réclamer une politique plus proactive dans l'incitation au vote.

«Si nous avions communiqué aussi mal sur le Covid-19…»

L'association évoque ainsi les «multiplicateurs», formés pour inciter leurs compatriotes à s'inscrire. «Pourquoi les enseignants du secondaire, les fonctionnaires ou les élus communaux n'ont-ils pas aussi été formés» pour être multiplicateurs? «Pourquoi laisser essentiellement aux étrangers cette tâche, alors que cela nous concerne tous?», demande l'ASTI. «Face à la réalité démographique, nos politiques demeurent-ils convaincus de la légitimité de leur mandat? Malheureusement aucun doute ne semble les effleurer», regrette l'ASTI. Selon elle, les lettres, stands, clips et dépliants «ne suffisent pas». Pour l'association, «on voit bien trop peu d'affiches dans les bus, trams, trains, rien ou trop peu dans les salles de sport, les piscines, les centres culturels, les écoles et maisons relais. Pratiquement aucune publicité pour s'inscrire à la radio, la télé, sur les réseaux sociaux».

En plus, «les quelques affiches placardées avec des messages en luxembourgeois (…) sont peu, voire pas compréhensibles pour les résidents étrangers. Si nous avions communiqué aussi mal sur le Covid-19, les consignes n'auraient guère été entendues», ironise l'ASTI, pour qui «le temps presse». Les messages «doivent être sans cesse répétés et visibles à chaque coin de rue, dans chaque édifice public, à chaque occasion et par tous». En outre, «Les Luxembourgeois sont inscrits d'office sur les listes électorales. Pourquoi ne pas inscrire automatiquement tous les nouveaux résidents étrangers, en leur signalant qu'il suffit de se désinscrire s'ils ne veulent pas voter? Une procédure qui nous rapprocherait de la démocratie à laquelle, il faut le souhaiter, nous aspirons tous».