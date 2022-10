Santé au Luxembourg: Plus de 90% des résidents sont à moins de 15 minutes d'un hôpital

Chez nos voisins de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, le taux est de 95,5% et 95,2%. En Belgique, dans l'arrondissement d'Arlon, il grimpe à 98,7%, 98% à Liège mais tombe à 80,7% à Bastogne et 60,1% à Virton. Côté allemand, dans l'arrondissement de Trèves-Sarrebourg, 90,1% de la population n'a pas plus d'un quart d'heure à conduire pour se rendre à l'hôpital.