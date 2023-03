France: Plus de 900 dauphins échoués sur la côte atlantique cet hiver

Au moins 910 dauphins se sont échoués sur les plages du littoral atlantique français depuis la mi-décembre, selon un nouveau décompte de l’observatoire océanographique Pelagis, qui a enregistré une nouvelle vague «intense» de plus de 400 échouages depuis une semaine.

«Environ 420 échouages de petits cétacés» ont été recensés sur la côte atlantique entre le 10 et le 17 mars, dont 120 rien que sur le week-end des 11 et 12 mars, un chiffre «sans précédent», a détaillé vendredi Pelagis, précisant qu’il s’agissait de recensements encore «non consolidés».

Attirés près des côtes

Une première vague «intense» était survenue en début d’année, avec plus de 360 échouages enregistrés de mi-décembre 2022 à fin janvier 2023, avant une relative accalmie (130 échouages entre début février et début mars), liée selon Pelagis à des conditions de dérive des carcasses vers la côte «moins favorables». De 2017 à 2020, on avait recensé en moyenne 850 échouages chaque hiver.