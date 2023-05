Alpinisme: Plus de 900 personnes vont tenter l’ascension de l’Everest

Dès vendredi, des alpinistes se sont lancés le long des cordes sur la cascade de glace de Khumbu, dans l’espoir de parvenir au sommet quelques jours plus tard.

«L’équipe est arrivée au sommet de l’Everest aujourd’hui en toute sécurité», a déclaré Mingma Gyalije Sherpa, de l’agence Imagine Nepal Trek and Expeditions, qui a coordonné la pose des cordes cette année. L’équipe était dirigée par le guide de montagne Dawa Gyalje Sherpa, qui a déjà réussi 12 ascensions de l’Everest.

Embouteillages d’alpinistes

Dès vendredi à l’aube, une procession d’alpinistes équipés de lampes frontales s’est lancée le long des cordes fixées par les Sherpas sur la cascade de glace de Khumbu, la première étape de l’ascension de l’Everest – et aussi la plus dangereuse – dans l’espoir de parvenir au sommet quelques jours plus tard.