Plus de dix millions de millionnaires

Selon une étude, le monde compte de plus en plus de «très grandes fortunes», notamment au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et en Amérique latine.

Pour la première fois, le monde comptait plus de dix millions de millionnaires en dollars en 2007, hors résidence principale, soit 6% de plus qu'en 2006, selon une étude publiée mardi.

Le nombre de «très grandes fortunes» (plus de 30 millions de dollars de patrimoine financier), a lui augmenté encore plus vite: +8,8%. Ce groupe compte 103 320 personnes dans le monde, selon cette étude de la banque d'affaires américaine Merrill Lynch et de la société de services informatiques Capgemini.

La fortune cumulée des 10,1 millions de millionnaires atteignait 40 700 milliards de dollars, soit une progression de 9,4% par rapport à 2006. Cette évolution est le résultat d'une croissance mondiale qui est restée forte en 2007 malgré les turbulences qui ont frappé les marchés financiers à partir de l'été.

Les trois régions qui progressent le plus en nombre de millionnaires sont le Moyen-Orient (+15,6%), l'Europe de l'Est (+14,3%) et l'Amérique latine (+12,2%), résultat du bond des prix des matières premières et du développement de nouvelles places financières, soulignent les auteurs de l'étude.

L'Inde bat tous les records avec 22,7% de millionnaires en plus en 2007 par rapport à 2006, suivie de la Chine (+20,3%) et du Brésil (+19,1%). La Russie n'est pas en reste avec une progression de 14,4%.

L'étude constate que la crise financière et les incertitudes en matière économique ont poussé les détenteurs de grandes fortunes à s'éloigner des placement à risques.