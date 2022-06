Dans l'Union européenne : Plus de femmes dans les CA: la victoire de Viviane Reding

La Luxembourgeoise était à l'origine de la proposition en 2012: l'UE va enfin fixer des objectifs pour plus de femmes dans les conseils d'administration des entreprises européennes.

Les négociateurs des 27 États membres de l'UE et le Parlement européen ont annoncé mardi soir être parvenus à un compromis sur une proposition faite par la Commission européenne, l'exécutif européen, en 2012, par Viviane Reding alors vice-présidente de la Commission européenne et commissaire chargée de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté.