Zones protégées : Plus de la moitié du Luxembourg est classés Natura 2000

LUXEMBOURG – Le Grand-Duché est le pays européen avec le pourcentage de surface protégée le plus important.

En 2021, un peu plus d'un quart de l'UE (26,4%) était classé zone protégée Natura 2000, selon des données publiées par Eurostat. Soit plus de 1,1 million de km². Si au jeu des km² ce sont bien sûr les plus grands pays en termes de superficie qui sont au sommet du classement France, Espagne, Allemagne), en terme de pourcentage de territoire, c'est le Luxembourg qui arrive en tête.

Notre pays a classé 1 336 km² de son territoire, soit près de 52% de sa superficie. Il devance la Bulgarie et la Slovénie (41%). À l'inverse, l'Irlande et la Finlande ont classé moins de 14% de leur superficie.

Le réseau Natura 2000 - qui couvre aujourd'hui près de 27 000 sites dans l'Union européenne - a été instauré par la directive européenne de 1992, sur la faune et la flore, et complété en 2009 par la directive sur les oiseaux. Il regroupe un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, reliés entre eux par des couloirs écologiques, ayant pour objectif de préserver les espèces et milieux menacés ou caractéristiques au niveau européen, tout en tenant compte des activités humaines.