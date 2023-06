Au Luxembourg: Plus de légumes et moins de viande dans nos assiettes

Un peu plus de la moitié (52%) des résidents du Luxembourg ont diminué leur consommation de viande ces deux dernières années, selon les résultats d'une étude Ilres publiée ce vendredi. Les personnes avec un niveau d'étude supérieur (61%) et les plus de 55 ans (61%) sont les plus nombreux à modérer leur consommation de viande. La consommation de viande est stable pour 39% des personnes interrogées et en hausse pour 6%.

Dans le même temps, la consommation de légumes augmente pour 45% des consommateurs et est stable pour 50% d'entre eux, seuls 4% mangeant moins de légumes qu'avant. Cette étude montre que 92% des habitants du pays s'intéressent aux questions alimentaires (53% beaucoup et 39% assez), seul un résident sur 100 ne s'y intéressant pas du tout.

Les produits locaux populaires

«Les consommateurs semblent apprécier les avantages de produits régionaux et de saison», se réjouit le ministre de l'Agriculture Claude Haagen. «Le choix du consommateur de vouloir consommer local et de saison est donc la clé pour que le secteur agricole luxembourgeois puisse perdurer».

Malgré cette popularité, les producteurs luxembourgeois font face à une situation mitigée selon le deuxième volet de la même étude. Ainsi, seuls 29% des producteurs interrogés estiment que la situation économique de leur exploitation est bonne, dont seulement 3% disent qu'elle est très bonne. La moitié ou presque (48%) jugent leur situation «acceptable», et 20% mauvaise. Et ils sont 38% à être optimistes pour le futur de leur exploitation, contre 51% de pessimistes.

Parmi les inquiétudes les plus courantes, les adaptations de réglementations environnementales (61%), les cours de matières agricoles et le prix de la production (61%) ou encore la disparition des exploitations familiales (42%). Les agriculteurs s'inquiètent à 41% des revendications des mouvements écologiques et animalistes et à 39% des conséquences du changement climatique. Et ils sont 84% à penser que les autorités publiques ne se soucient pas de leurs intérêts et préoccupations.