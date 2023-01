Mobilité au Luxembourg: Plus de sécurité pour la piste cyclable entre Schifflange et Pétange

Sous la pluie et face à la grisaille ambiante, François Bausch n'a pas hésité à mouiller le maillot. Avec un objectif bien précis sur le vélo: inaugurer le nouveau tronçon de la piste cyclable PC8 entre Differdange et Niederkorn. Les travaux auront duré deux ans pour un coût total estimé à 4,25 millions d'euros.

«Avec le froid et les précipitations, on a vraiment choisi une journée formidable», souligne avec le sourire le ministre de la Mobilité. «Quand on fait du vélo, il faut garder à l'esprit que la météo n'est pas toujours clémente. Pour le reste, le nouveau tronçon de 1,9 km, inauguré ce lundi, est vraiment super et c'est un atout supplémentaire pour la PC8. Après le pont de Belval, ça avance et j'espère que l'on pourra terminer au plus vite cette piste de 42 km qui reliera, à terme, Schifflange à Pétange, de façon sécurisée pour le vélo».