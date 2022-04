Emploi au Luxembourg: Plus difficile de recruter avec moins de chômeurs disponibles?

Pour la première fois depuis fin 2008-début 2009, le taux de chômage se situe à 4,7 % au 31 mars . En un an, le nombre de demandeurs d'emploi résidents disponibles inscrits à l'Adem a diminué de 22% pour atteindre 14 576. Si l'on peut se réjouir de la baisse du taux de chômage, cela ne facilite pas forcément la tâche pour les secteurs qui peinent à recruter. Fin mars, 11 991 postes étaient disponibles (+49,1% en un an).

«Lors de la pandémie, 2 000 salariés ont quitté le secteur et ne sont pas revenus. La situation est compliquée depuis des années, mais le fait que le chômage soit au plus bas rend la situation encore plus tendue, confie François Koepp, secrétaire général de l'Horesca. Le problème n'est pas de former les gens mais de trouver des personnes motivées. Pendant des années nous avons contribué à faire baisser le taux de chômage en employant, formant des personnes avec peu ou pas de qualifications».

Le grand défi: faire correspondre l'offre et la demande

«Lors de la crise sanitaire, les personnes qui quittent le marché de l'emploi sont bien souvent des frontaliers, intérimaires, en CDD qui ne sont pas forcément repris dans les chiffres du chômage, indique Christel Chatelain, directrice des affaires économiques à la Chambre de Commerce. Le recrutement dans certains secteurs comme l'Horeca, le médical, les banques est de plus en plus difficile. De nombreuses entreprises font savoir qu'elles doivent aller de plus en plus loin, dans la Grande Région et au-delà pour recruter. Le faible taux de chômage ne fait qu'exacerber la tendance, même si c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs. Le grand défi auquel le pays est confronté est surtout de faire correspondre les besoins des entreprises aux profils des demandeurs d'emploi».