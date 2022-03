Vacances des Luxembourgeois : Plus d’un milliard d’euros dépensés pour voyager

LUXEMBOURG - En moyenne, chaque résident dépense 770 euros pour un voyage. Et dans 99% des cas pour des destinations qui sont à l’étranger.

L’année dernière, 390 000 résidents (sur un total de 481 000) âgés de 15 ans et plus ont entrepris au moins un voyage incluant au minimum une nuitée. Les trois quarts de la population ont effectué au minimum un séjour d’au moins 5 jours et 4 nuits (76 %), selon une étude livrée jeudi par le Statec. À noter que 5 % des résidents n’ont réalisé que de courts séjours (de 3 nuits maximum).

Voiture et avion

Au Luxembourg, on aime voyager, et cela le plus souvent possible. En 2016, les résidents ont effectué 1,4 million de séjours touristiques, soit un peu moins de quatre voyages par personne. Dans la très large majorité des cas, les résidents privilégient cependant le continent européen. France, Allemagne, Espagne, Italie et Portugal trustent le top 5.