Cannabis : Plus d’un millier d’Espagnols portent plainte pour escroquerie

Une société basée aux Pays-Bas proposait d’acheter en ligne des plants de cannabis destinés à l’usage médical, en faisant miroiter aux investisseurs une très forte rentabilité.

Le retour sur investissement promis était compris «entre 29% et 66%», AFP

Plus d’un millier d’Espagnols ont porté plainte pour «escroquerie» contre une société qui proposait d’investir dans du cannabis thérapeutique et dont les agissements auraient fait de très nombreuses victimes à travers le monde, a-t-on appris lundi de sources concordantes. Cette plainte collective, visant une société baptisée JuicyFields, porte sur des faits présumés d’«escroquerie», de «détournements de fonds» et de «blanchiment d’argent», a indiqué à l’ AFP Me Norberto Martinez, avocat du cabinet Martínez-Blanco, à l'origine de cette procédure.

Regroupant près de 1.200 investisseurs, elle a été déposée durant le weekend auprès des juges d’instruction de l’Audience nationale, une juridiction espagnole spécialisée dans les dossiers complexes, a confirmé à l’ AFP un porte-parole de cette institution. Il s’agirait de la première plainte collective à ce stade contre JuicyFields, une société basée aux Pays-Bas qui proposait d’acheter en ligne des plants de cannabis destinés à l’usage médical, en faisant miroiter aux investisseurs une très forte rentabilité.

«Pertes moyennes de 6.500 euros

Le retour sur investissement promis était compris «entre 29% et 66%», explique le cabinet Martínez-Blanco, qui évoque dans un communiqué une possible «pyramide de Ponzi», une escroquerie consistant à rémunérer les investisseurs existants avec les fonds apportés par les nouveaux entrants. De fait, selon plusieurs témoignages recueillis par l’ AFP, les investisseurs ont réalisé dans un premier temps des gains substantiels. Mais à partir du 11 juillet, les possibilités de retrait d’argent ont été bloquées et les comptes progressivement fermés.

«L’alarme a été donnée le 13 juillet, lorsque le site internet de JuicyFields a cessé de fonctionner», explique le cabinet Martínez-Blanco, pour qui la baisse du nombre de nouveaux investisseurs, mais aussi la chute du marché des crypto-monnaies, auraient entraîné la «faillite» de la société. Selon les estimations du cabinet, JuicyFields aurait fait près de 4.500 victimes en Espagne, avec «des pertes moyennes de 6.500 euros», mais pouvant aller dans certains cas jusqu’à 200.000 euros. De nombreux autres investisseurs auraient été victimes de cette société ailleurs en Europe.

En France, une femme a d’ores et déjà porté plainte au commissariat de Tourcoing contre la société, selon un procès-verbal consulté par l’ AFP. Une plainte collective doit, par ailleurs, être déposée d’ici à la fin de l’année en France, selon un avocat contacté par «4 à 500» victimes présumées, Me Arnaud Delomel. «Les groupes de victimes se constituent pays par pays», a expliqué Me Delomel, en évoquant un dossier complexe, avec des prises de parole contradictoires de la part «des anciens dirigeants» et des «nouveaux», mais aussi «des salariés qui donnent un avis sur tout et son contraire». L’ AFP n’a pas été en mesure d’entrer en contact avec la société.