Prenez la pilule du lendemain avec… un anti-douleur

La pilule du lendemain se montre plus efficace contre les grossesses non désirées quand elle est prise avec un anti-douleur, par rapport à une prise seule, selon une étude hongkongaise diffusée mercredi. Publiée dans la revue scientifique The Lancet, cette étude a été menée à Hong Kong entre 2018 et 2022 sur un échantillon aléatoire de 860 femmes ayant demandé une contraception d'urgence dans un centre.