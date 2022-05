En Meurthe-et-Moselle : Plus fort que le 22-1, Champigneulles s'impose… 40-0

Une rencontre de championnat de district, en Meurthe-et-Moselle, s'est terminée sur un score totalement improbable, dimanche dernier.

Il faut dire que les visiteurs, confrontés à de graves problèmes d'effectifs, se sont déplacés à huit, dont cinq joueurs âgés de plus de 40 ans, et un jeune souffrant d'une rupture des ligaments croisés, présent sur la pelouse pour que son équipe ne subisse pas un forfait général. Malgré la bonne volonté de tous ses joueurs, Rehainviller a encaissé un but environ toutes les deux minutes…