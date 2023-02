Au Canada : Plus on l'approche, plus ce bâtiment «rétrécit»

Une vidéo fait actuellement le buzz sur les réseaux. La faute à une incroyable illusion d'optique.

Cette fois, ce n'est pas une histoire de couleur de robe mais une histoire de taille de bâtiment qui prouve que notre œil et notre cerveau peuvent nous jouer des tours. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux fait actuellement couler beaucoup d'encre. Une mère de famille a décidé d'emmener sa fille voir l'incroyable illusion d'optique de la ville de Port Colborne au Canada.

La famille emprunte la route qui mène au bâtiment qu'ils vont découvrir - un silo à grain - et la mère de famille filme l'approche. Au début, le bâtiment semble colossal et puis au fur et à mesure que la famille s'en approche, il «rétrécit». «Pourquoi ce bâtiment était-il si grand? Pourquoi est-il si petit?», s'interroge Shannon. Quand ils atteignent leur but, le silo semble minuscule, laissant la famille perplexe.

C'est en fait l'effet dit de Ponzo, du nom du psychologue italien Mario Ponzo qui l'a démontré en 1911. Un effet de perspective que notre cerveau peine à analyser. Il a alors tendance à voir quelque chose de plus grand en arrière-plan et de plus petit au premier plan.